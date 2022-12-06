Грудень, 06 в 9:55

Станом на 6 грудня втрати особового складу армії РФ у війні проти України становлять 92 200 осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували близько 510 окупантів.

Втрати РФ на 6 грудня 2022 року:

особового складу – близько 92 200 (+510),

танків ‒ 2 929 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5),

артилерійських систем – 1 915 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 395,

засобів протиповітряної оборони ‒ 211,

літаків – 281,

вертольотів – 264,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),

крилатих ракет ‒ 592 (+61),

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8),

спеціальної техніки – 163.

Нагадаємо, що 5 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України.

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Під вогонь окупантів потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей.

У Повітряних силах не виключають нові удари РФ 6 грудня.