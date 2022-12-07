Грудень, 07 в 10:30

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 540 російських військових. Загальні втрати противника становлять близько 92 740 окупантів.

Також за добу ЗСУ знищили шість танків, чотири бойові броньовані машини, вісім артсистем та 14 ворожих безпілотників.

Загальні втрати армії РФ станом на 7 грудня 2022 року:

особового складу – близько 92 740 (+540),

танків ‒ 2 935 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 5 909 (+4),

артилерійських систем – 1 923 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 395,

засобів протиповітряної оборони ‒ 211,

літаків – 281,

вертольотів – 264,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 601 (+14),

крилатих ракет ‒ 592,

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 526 (+21),

спеціальної техніки – 163.

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