Данілов натякнув на українську весну у Луганську, Донецьку та Севастополі
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у привітанні до дня ЗСУ, натякнув про звільнення Луганська, Донецька та Севастополя “українською весною”.
– 6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України, – написав Олексій Данілов.
6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!???????? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022