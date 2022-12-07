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Факти / Україна

Данілов натякнув на українську весну у Луганську, Донецьку та Севастополі

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у привітанні до дня ЗСУ, натякнув про звільнення Луганська, Донецька та Севастополя “українською весною”.

– 6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України, – написав Олексій Данілов.

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