Данілов натякнув на українську весну у Луганську, Донецьку та Севастополі

Грудень, 07 в 6:34

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у привітанні до дня ЗСУ, натякнув про звільнення Луганська, Донецька та Севастополя “українською весною”.

– 6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України, – написав Олексій Данілов.

Зараз дивляться