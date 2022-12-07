Грудень, 07 в 19:41

Через атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури на всій території України запроваджені екстрені та аварійні відключення світла, але в більшості регіонів намагаються дотримуватись стабілізаційних графіків відключення електроенергії.

Як приклад, в Київській області та Києві сьогодні, як і раніше, діють екстрені відключення світла. Водночас в Одеській області діють аварійні відключення, коли ж графік стабілізаційних вимкнень не є актуальним.

Графіки планових відключень на наступну добу оприлюднили обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Миколаївської та Вінницької областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 8 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Харківобленерго опублікував графіки, коли у споживачів Харкова чи області не буде світла.

Аби дізнатись, де і коли не буде світла, треба:

Відкрити форму на сайті Харківобленерго, яка знаходиться за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути “Перевірити”. Результат перевірки з’явиться знизу.

В обленерго попередили, що форма діє лише для планових відключень, коли ж аварійні відключення заздалегідь не прогнозуються.

У Харківобленерго попередили, що стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго, тому графіки погодинних відключень можуть застосовуватися не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх.

Львівська область

На сайті Львівобленерго був оприлюднений стабілізаційний графік подачі електроенергії для споживачів.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Планові вимкнення світла у споживачів Львівобленерго розбиті на три групи, переглянути їх можна за цим посиланням.

Чернігівська область

Чернігівобленерго повідомляє, що російські обстріли української енергосистеми 5 грудня змінили графіки електропостачання.

В обленерго кажуть, що ліміти споживання електроенергії, які були доведені до області, не дозволяють зараз дотриматися графіка відключень “чотири через чотири”, тому з вечора 6 грудня запроваджений графік “три через шість” (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують).

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, актуальних за умов застосування графіка “три через шість”, знаходиться за цим посиланням.

Закарпатська область

Графіки, опубліковані на сайті Закарпаттяобленерго, будуть діяти протягом 8 грудня.

Зазначається, що через зміни величин генерації електроенергії та споживання в області щоденно будуть змінюватись прогнозовані години включення/відключення.

Графіки знеструмлення, а також адреси та час відключень можна подивитись за цим посиланням.

Хмельницька область

Задля стабілізації роботи енергосистеми в регіоні Хмельницькобленерго також запровадив графіки погодинних відключень.

Графіки враховують почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.

Проте порядок введення черг може коригуватися. Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго теж оновив графік відключень, розподілений на три групи. Планові вимкнення світла в графіку зазначено на період з 5 по 11 грудня.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Графік вимкнень світла можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго повідомив, що в області діють графіки погодинних відключень, але додатково можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, задля збалансування енергосистеми.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго повідомили, що у зв’язку з перевищенням поточного споживання електричної енергії понад заданий ліміт, в області додатково до графіків погодинних (планових) відключень (ГПВ), застосовані графіки аварійних вимкнень електроенергії.

По місту Суми та області застосовуються графіки ГПВ, що мають три черги:

1 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 черга – 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Крім того, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в енергосистемі та з метою уникнення застосування аварійних відключень, по місту Суми та області будуть вимкненими одночасно дві черги графіків погодинних відключень:

З 12:00 до 14:00 буде підключена до електроенергії третя черга за ГПВ (світло буде у споживачів третьої черги).

З 14:00 до 16:00 буде підключена до електроенергії перша черга за ГПВ (світло буде у споживачів першої черги).

З 16:00 до 18:00 буде підключена до електроенергії друга черга за ГПВ (світло буде у споживачів другої черги).

І так далі, почергово – третя, перша, друга черги.

Обмеження електроенергії для споживачів кожної з черг за ГПВ відбуватиметься в режимі -4/+2 години.

Ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Миколаївська область

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив графіки відключень світла щодо Миколаєва та області.

Графік сталий, тобто однаковий на кожен день – він застосовуватиметься доти, доки ситуація в енергосистемі України стабільна.

Споживачі розділені на 3 черги, кожна з яких має власний, закріплений проміжок часу, коли не матиме електропостачання.

Знайти свій населений пункт та адрес в графіку можна за цим посиланням.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько 2 годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго повідомляє, що в області діють стабілізаційні графіки погодинних відключень, втім в регіоні також діють екстрені відключення світла, що поширюється на інші черги, аніж зазначені в планових графіках.

– У зв’язку із цим збільшується тривалість відключень, додатково погашається частина споживачів інших черг. Укладені на ранок графіки погодинних відключень тимчасово не діють, – йдеться у повідомленні.

В обленерго обіцяють, що щойно ситуація стабілізується, регіон повернеться до погодинних стабілізаційних відключень.

Адреси першої, другої та третьої черг споживачів м. Запоріжжя та Запорізького району (підконтрольного Україні), що задіяні у графіках стабілізаційних відключень можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

В Полтаваобленерого повідомили, що в регіоні не вистачає доведеного ліміту потужностей, тому вимикання світла відбуватиметься по дві черги одночасно по графіку погодинних відключень.

Додатково в області запроваджено графік аварійних відключень.

– Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області, – йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з оновленим графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас з приналежністю адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Вінницька область

У Вінницяобленерго повідомили, що відповідно до доведеної величини споживання електричної потужності по Вінницькій області задіяно обмеження електроспоживання відповідно до графіка погодинного відключення світла:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга, години знеструмлення: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Черговість планових відключень за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Черкаська, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Рівненська та Івано-Франківська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 7 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Прикарпаттяобленерго.