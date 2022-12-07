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Факти / Україна

Харченко повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

Якщо б Україна сьогодні перемогла у війні з РФ, на повернення до цілодобового постачання електроенергії споживачам знадобилося б 2,5-3 місяці.

Про це під час брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

– Якби уявити собі, що ми сьогодні перемогли і далі відновлюємо систему, десь за 2 тижні всі споживачі жили б в спокійному графіку відключень. Себто, електроенергію відключали десь 4 години на добу. Ще десь за 2,5-3 місяці, скоріш за все, відключення пішли б в минуле — усі б отримували електрику цілодобово, як це було до війни, – сказав він.

За словами Харченка, на повне відновлення енергосистеми знадобиться до 3 років.

Зараз дивляться

– На повне відновлення системи до стану, в якому вона перебувала до війни, щоби дійсно надійно зарезервувати, відновити, якісно, сучасно, з урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну та “зелену” систему, нам знадобиться 2,5-3 роки, – додав він.

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