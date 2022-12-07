Карта бойових дій на 07.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 07 в 6:33

7 грудня російські війська основні зусилля зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На інших напрямках окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, стримати дії підрозділів Сил оборони України, обладнати оборонні рубежі й позиції та вести розвідку.

Карта бойових дій в Україні на 07.12.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.