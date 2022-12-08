Грудень, 07 в 23:18

Найбільше вимкнень електроенергії спостерігається у семи областях України та Києві.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 7 грудня.

Глава держави розповів про результати проведеної Ставки верховного головнокомандувача, під час якої йшлося про розбір ситуації на конкретних напрямках.

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– Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації загалом і на кордонах, – сказав він.

Зеленський наголосив, що енергетика також є постійним пунктом порядку денного як на Ставці, так і на урядовому рівні.

– Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми й захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час, – наголосив президент.

Він повідомив, що станом на вечір 7 грудня найбільше відключень у Києві та області, а також на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті.

Він згадав про чотирьох поліцейських, які загинули на Херсонщині через російські міни, коли проводили стабілізаційні заходи.

– Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі. Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців, разом з усіма зазнають втрат… Мої співчуття, – сказав президент.

Володимир Зеленський також згадав про удар росіян по Донеччині, де у Кураховому окупанти атакували мирних людей на ринку, елеваторі, заправці, автостанції та завдали ударів по житловому будинку.

– У переліку загиблих станом на зараз – десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким… Вічна памʼять усім жертвам російського терору, – сказав він.

Зеленський привітав людей, які в цей день відзначали День місцевого самоврядування.

– Це свято всіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах. Як і в будь-якій владі, у місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим із цих людей, хто на своєму рівні справді захищає свої громади. Кому можуть довіритись і до кого приходять по допомогу. Хто справді опікується обороною – у межах своєї відповідальності – і хто готує все, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму. Я дякую і вітаю з вашим професійним днем, – сказав він.

Президент також згадав про судове рішення у Франції, де Верховний суд республіки залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора.

– Сума з нарахованими відсотками – майже $1,5 млрд. Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював… Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній, – сказав він.

Зеленський додав, що це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму.