Грудень, 07 в 12:03

Україна в майбутньому має вступити до Європейського Союзу та НАТО.

Про це заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук під час XII Міжпарламентської асамблеї України, Литви та Польщі.

Він нагадав, що кожна країна має право обирати союзи, до яких їй приєднуватися та визначати заходи безпеки.

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– Ми відкрито заявили про свої наміри. Наше майбутнє – це повернення до європейського дому, повернення до Європейського Союзу, а також вступ України до НАТО, – сказав Стефанчук.

Спікер парламенту зазначив, що для відновлення справедливості необхідна не тільки перемога України на полі бою з Росією, а й притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах.

– Покарання повинні отримати ті, хто свідомо допомагає або сприяє Росії у подальшому вчиненні протиправних дій. Ми спільними зусиллями маємо повернути довіру до універсального характеру міжнародного права та встановлених норм та правил поведінки на світовій арені. Важливим елементом цього процесу має стати повне звільнення від російських загарбників всієї території України у межах чітко визначених міжнародних кордонів, – сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук упевнений, що робота асамблеї парламентів країн Люблінського трикутника буде успішною, і що будуть напрацьовані конкретні плани.

– Переконаний, що підсумковий документ буде важливим сигналом для всього світу та всім, хто стоїть на боці добра, що Україна, Польща і Литва й надалі будуть йти пліч-о-пліч до остаточної перемоги, – зазначив він.

Крім того, спікер Верховної Ради наголосив на необхідності посилення протиракетної оборони України для протистояння нищенню української енергетичної інфраструктури, сприяння у відновленні енергосистеми та посилення фінансової допомоги.

Фото: Руслан Стефанчук у Facebook