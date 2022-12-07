Путін стикнувся з питаннями, на які немає чітких відповідей через авіаудари по території РФ – CNN

Грудень, 07 в 7:54

Путін стикається з новими питаннями, на які немає чітких відповідей, оскільки авіаудари наносяться у глибині території Росії.

Звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині Росії, вкотре порушило болюче питання про ескалацію через дев’ять місяців після початку війни. Про це йдеться в аналітичній статті від Ніка Патона Волша для CNN.

– Удари є видатним руйнуванням припущень Росії про те, що вона може захистити свої внутрішні райони, звідки її стратегічні бомбардувальники щодо безкарно влаштували різанину по всій Україні. Це авіабази дуже далеко вглиб Росії, і яка б не була правда про удари — новий далекобійний безпілотник, який рекламувала Україна, чи є інше пояснення — це просто не те, що мало статися, коли президент Росії Володимир Путін почав своє “10-денне вторгнення” у лютому, – йдеться у статті.

Тиждень за тижнем з’являється все більше ознак того, що військова машина Москви не може працювати так, як рекламується, як стверджує автор.

Зараз дивляться

– Приниження росіян зазвичай супроводжується побоюваннями, що це може спричинити ескалацію конфлікту. Але важко зрозуміти, що ще Росія могла б зробити Україні, чого вона ще не зробила. Він зрівняв із землею міста, безжально й нещадно вдарив по цивільній інфраструктурі, убив тисячі мирних жителів та ще більше військовослужбовців, бомбив пологові будинки та притулки, позначені словом “діти”, – пише автор про дії Путіна в Україні.

Автор висловлює сумніви щодо застосування РФ ядерної зброї і пише про можливі варіанти того, що зробить РФ на тлі результатів війни в Україні.

– То що залишається Росії? Хімічна зброя, можливо, але, ймовірно, вона стала частиною отриманих попереджень про невикористання ядерної сили. Вибір Москви, мабуть, обмежений більш точним чи варварським застосуванням тієї ж звичайної жорстокості, яку вона нині майже щодня застосовує до українських міст. Це найруйнівніший побічний ефект публічного виснаження російських збройних сил: не залишилося справжнього “чинника страху”, – пише автор.

Фото: Махаr