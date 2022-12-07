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Факти / Україна

“Рятував” Tesla на початку війни. Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка посади на рік

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
“Рятував” Tesla на початку війни. Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка посади на рік

Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення за протоколом НАЗК у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка та зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 6 800 грн та на рік позбавив права обіймати державні посади.

Про це повідомляє НАЗК.

Його покарано за те, що він діяв в умовах реального конфлікту інтересів. Встановлено, що у серпні 2022 року міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.

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– Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків, – йдеться у повідомленні.

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Вже у вересні НАЗК було складено протокол щодо конфлікту інтересів за ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 КУпАП — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Фото: Чернігівська міська рада

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