“Рятував” Tesla на початку війни. Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка посади на рік

Грудень, 07 в 21:53

Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення за протоколом НАЗК у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка та зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 6 800 грн та на рік позбавив права обіймати державні посади.

Про це повідомляє НАЗК.

Його покарано за те, що він діяв в умовах реального конфлікту інтересів. Встановлено, що у серпні 2022 року міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.

Зараз дивляться

– Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків, – йдеться у повідомленні.

Вже у вересні НАЗК було складено протокол щодо конфлікту інтересів за ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 КУпАП — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Фото: Чернігівська міська рада