США не постачали Україні озброєння для ударів по території РФ – Держдеп

Грудень, 07 в 7:20

США не постачали українським військовим озброєння, яким можна було б завдавати ударів по території РФ. Про це заявив прессекретар держдепартаменту США Нед Прайс.

– США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною, – зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

Джерело: U.S. Departament of State