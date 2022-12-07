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Факти / Світ

США не постачали Україні озброєння для ударів по території РФ – Держдеп

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Нед Прайс
Фото: Getty Images

США не постачали українським військовим озброєння, яким можна було б завдавати ударів по території РФ. Про це заявив прессекретар держдепартаменту США Нед Прайс.

– США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною, – зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

Джерело: U.S. Departament of State

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