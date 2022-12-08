Грудень, 07 в 22:49

Верховний суд Франції ухвалив рішення на користь України у справі про стягнення з Росії компенсації за захоплення активів Ощадбанку в анексованому Криму.

Про це 7 грудня повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Український Ощадбанк ще у 2018 році виграв у Росії справу в Арбітражному трибуналі Парижа щодо компенсації за збитки, нанесені банку внаслідок окупації Кримського півострова. Тоді йшлося про близько $1,4 млрд.

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Втім у березні 2021 року Апеляційний суд Парижа скасував це рішення.

Український банк звернувся до Верховного суду Франції та оскаржив рішення апеляційного суду.

Таким чином, 7 грудня французький Верховний суд скасував попереднє рішення апеляції та залишив у силі рішення міжнародного арбітражу.

Сума компенсації складає $1,1 млрд, а крім цього щодня будуть додаватися відсотки у розмірі близько $100 тис., повідомила Ірина Мудра.

– Це більше ніж перемога для України. Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість можлива, – написала вона.

До березня 2014 року Ощадбанк мав найбільшу банківську мережу в Криму.

Через захоплення Росією українських фінустанов на півострові у серпні 2016 року Ощадбанк подав позов проти РФ з вимогою відшкодувати завдані збитки.

Фото: Ірина Мудра

Джерело: Ірина Мудра