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Факти / Україна

ЗСУ знищили Shahed-136 та завдали 11 ударів по складах противника – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні, ЗСУ

Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також атакувала позиції зенітних ракетних комплексів РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Крім того, за добу наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136.

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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів РФ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів.

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