ЗСУ знищили Shahed-136 та завдали 11 ударів по складах противника – Генштаб

Грудень, 07 в 18:58

Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також атакувала позиції зенітних ракетних комплексів РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Крім того, за добу наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136.

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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів РФ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів.