ЗСУ звільнили вже 1888 населених пунктів, майже стільки ж перебувають в окупації – Зеленський
Українським військовим вже вдалося звільнити від окупації 1888 населених пунктів.
Такі цифри окреслив президент України Володимир Зеленський у зверненні до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді.
– 24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації, – повідомив голова держави.
Також він зазначив, що “зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей”.
– Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити, – додав Зеленський.