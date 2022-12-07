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Факти / Україна

ЗСУ звільнили вже 1888 населених пунктів, майже стільки ж перебувають в окупації – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський
Фото: Офіс президента

Українським військовим вже вдалося звільнити від окупації 1888 населених пунктів.

Такі цифри окреслив президент України Володимир Зеленський у зверненні до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді.

– 24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації, – повідомив голова держави.

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Також він зазначив, що “зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей”.

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– Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити, – додав Зеленський.

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