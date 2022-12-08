Грудень, 08 в 15:06

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою після нагородження українського народу виданням Politiko – подякував усім за допомогу.

– Я вдячний вам за цю нагороду для українського народу. І вона стосується всіх українців. Бо лідери мають вплив, коли вони представляють не тільки себе, а й свій народ. Спільні цілі, спільні мрії, – сказав він.

Зеленський зазначив, що українці зараз згуртовані настільки, наскільки це можливо. Оскільки український народ сфокусований на своїй незалежності, він досягає своїх цілей.

– Ми стикнулися із загрозою втратити все. І тому ми знайшли силу стати номером один. Українська армія, яка захищає нас всіх на полі бою, наш номер один. Українські бізнесмени, які, попри повномасштабну війну, постачають все необхідне для життя країни, дають роботу і платять податки, номер один, – сказав він.

Президент зазначив: Україна воює за свободу не тільки свою, а й усієї Європи. І це коштує багато життів.

Зараз дивляться

– Мар‘їнка, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Кремінна… Будь ласка, запам’ятайте ці назви. Саме там борються за нашу свободу, – наголосив Зеленський.

Він подякував за підтримку України.

– Всі наші друзі в Європі, які допомагають забезпечувати стабільність. Українські лікарі, енергетики, сапери, волонтери, водії та будівельники, вчителі, поліцейські, дипломати… Сотні тисяч людей, які допомагають мільйонам вижити в цей жахливий час. Вони номер один, – додав президент.

Зеленський наголосив, що для нього честь представляти український народ.

– І для мене честь представляти всіх цих людей і вести до нашої спільної волі та спільної мрії. Заради спільної мети, заради перемоги у цій війні, заради відбудови нашої країни. Для приєднання нашої країни до європейських націй, до нашого Європейського Союзу.

Українці будуть найбільш впливовими і в наступному році, вже за мирних часів, – переконаний президент.

Нагадаємо, європейське видання Politiko назвало Зеленського людиною року.