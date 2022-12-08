Грудень, 08 в 17:04

На авіабазі в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужні вибухи, за ними – ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Бердянську прогриміла серія потужних вибухів, які почули жителі декількох районів.

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