Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух_чорний дим

На авіабазі в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужні вибухи, за ними – ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.

Фото: Deep State

Нагадаємо, що 29 жовтня у Бердянську прогриміла серія потужних вибухів, які почули жителі декількох районів.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка