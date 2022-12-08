На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів – ЗМІ
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На авіабазі в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужні вибухи, за ними – ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу.
Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.
Нагадаємо, що 29 жовтня у Бердянську прогриміла серія потужних вибухів, які почули жителі декількох районів.
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