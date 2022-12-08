Грудень, 08 в 12:59

Протягом останніх місяців періодично з’являються повідомлення, що окрім дронів-камікадзе Іран може передати Росії ще й балістичні ракети для атак на Україну. За даними західних ЗМІ, Москва могла замовити в Тегерану сотні таких ракет.

Чим вони небезпечні та як можна захистити від них українське небо – далі в матеріалі.

Балістичні ракети: що це за зброя та які загрози несе

Балістична ракета є різновидом ракетної зброї, яка значну частину польоту долає некеровано балістичною траєкторією. Вона має велику дальність (понад 5 тис. км), під час польоту може виходити за межі атмосфери.

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Якщо крилата ракета рухається на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, оминаючи потенційні перешкоди та зону дії ППО, то балістична ракета летить не паралельно поверхні землі. Вона підіймається на надвелику висоту (до 50 км і вище), звідки падає на ціль практично вертикально (під кутом, близьким до 80-90 градусів) та з величезною швидкістю.

Загрозливим є і те, що балістичні ракети летять значно швидше, ніж крилаті, і з моменту старту буде обмаль часу для того, щоб сховатися у безпечне місце.

Якщо проти крилатих ракет Повітряні сили ЗСУ відпрацювали ефективні засоби протидії, збиваючи російські Калібри, Х-101 та Х-555, то вразити балістичні в польоті доволі складно. Для цього потрібно мати протиракетну оборону.

Так, системи протиповітряної оборони (ППО) призначені для знищення аеродинамічних цілей – літаків, вертольотів та дронів, а також дозвукових крилатих ракет. Водночас комплекси протиракетної оборони (ПРО) розроблялися для “полювання” саме за балістичними ракетами.

Як пише профільне українське видання Defence Express, немає жодної гарантії, що ураження балістичної ракети під час падіння призведе до її знищення чи ефективного виведення з ладу її бойової частини: вона може все одно впасти на землю та вибухнути.

У цьому разі ефективними можуть бути спеціалізовані протиракетні комплекси з кінетичним методом перехоплення. Наприклад, як-от Patriot PAC 3 MSE. У цих комплексах протиракета знищує ціль не осколково-фугасним зарядом, а просто врізається в неї. За рахунок величезної зустрічної швидкості це призводить до знищення балістичної ракети в повітрі.

В України наразі таких комплексів немає.

Які ракети може передати Іран та чому вони так потрібні РФ

Ще в середині жовтня американське видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомляло, що Іран планує надати РФ балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для застосування у війні проти України. Вони здатні вражати цілі на відстанях 300 і 700 км відповідно.

За словами чиновників Білого дому, Москва прагне компенсувати нестачу ракет для ударів по території нашої держави.

У Києві підтверджують дані, що Москва має дефіцит у ракетах. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у Кремля залишилося менше за 13% запасу балістичних ракет Іскандер, у той час як необхідно мати щонайменше 25−30% критичного запасу. Крім того, після останньої масованої атаки на Україну у РФ залишилось близько 30% запасу крилатих ракет Калібр. Російські війська наразі мають в арсеналі власних ракет для ще кількох масованих ударів по українській інфраструктурі.

Тож агресор шукає можливості поповнити свої запаси і розглядає як альтернативу іранські балістичні ракети.

Ще наприкінці жовтня в українській розвідці повідомляли про плани Ірану передати їх РФ. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що вже у листопаді країна-агресор може застосувати проти України ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Однак, згідно з останніми даними ГУР, Іран поки що не поставив жодної балістичної ракети для РФ. Як зазначав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, причина зволікання Тегерану полягає в дипломатичному тиску з боку Заходу та протестах усередині країни. Проте переговори між Іраном та РФ ще тривають.

Напередодні німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку повідомила, що РФ замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет. Таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення ракетних атак.

– Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони, безперечно, є в книгах замовлень, – уточнило джерело Zeit в Нью-Йорку.

Що відомо про іранські ракети Fateh-110 та Zolfaghar

Fateh-110 (у перекладі з перської “завойовник”) – це іранська мобільна одноступенева твердопаливна балістична ракета класу земля-земля. Основна модель має дальність близько 300 км, вагу 3 450 кг (з них 500 кг і більше – боєголовка) та довжину 8,86 м. В останніх модифікаціях дальність Fateh-110 може сягати й 400 км.

Видання The Washington Post писало, що ракета Fateh-110 начебто має підвищену точність влучання. І в деяких моделях оператор може вести ракету до цілі під час польоту за допомогою оптико-електронної станції.

Профільне видання Defense Express інформувало, що ракети цього типу мають швидкість польоту 3-4 Маха. Число Маха зазвичай застосовують для предметів, які з високою швидкістю рухаються в повітрі. 1 Мах приблизно дорівнює 1 225 км/год.

За деякими даними, ракета Fateh-110 може також нести ядерну боєголовку.

Zolfaghar (Зульфікар) – мобільна одноступенева твердопаливна балістична ракета малої дальності (БРМД) здатна вражати цілі на відстані до 700 км. Зульфікар в ісламі – це назва меча пророка Магомета.

Вважається, що ракета Zolfaghar походить від сімейства БРМД Fateh-110. Вона здатна нести бойову частину масою 500 кг. Є дані, що ракети Zolfaghar можуть мати касетну бойову частину.

Деякі моделі Zolfaghar оснащені електрооптичними системами наведення, завдяки яким оператор може керувати ракетою під час наближення до цілі.

Профільне видання Defense Express зауважує, що за своїми характеристиками іранські ракети Fateh-110 та Zolfaghar мають суттєво більшу руйнівну силу, ніж російські системи Іскандер, Точка-У чи С-300.

Голова ГУР Кирило Буданов також розповідав, що іранські ракети, на відміну від російських, мають доволі високу точність та дуже високу швидкість.

Що може захистити небо України від іранських ракет

Наразі основою української протиповітряної оборони є зенітні ракетні комплекси Бук-М1 та С-300 радянського виробництва. Крім того, Україна отримала одну з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-T та кілька зенітних ракетних комплексів NASAMS від США.

У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що Україна потребує від міжнародних партнерів більше сучасних систем ППО, оскільки вже наданих недостатньо для відбиття російських атак.

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, можливості ефективно збивати балістичні ракети у Збройних сил України наразі немає.

Ті ж зенітні ракетні комплекси NASAMS та IRIS-T призначені для протиповітряної оборони та найбільш ефективні проти крилатих ракет. Хоча виробники заявляють про можливість цих систем перехоплювати й балістичні ракети. Тож проти балістичних ракет ефективного захисту поки що немає.

– Є тип ракет, який ми збиваємо. Це ті, що б’ють по енергетиці: нові ракети Калібр, Х-101, Х-555. Вони дальні й високоточні, але летять 900 км/год по рельєфу місцевості. Тому ця ціль для нас прийнятна. А балістика летить у космос і з космосу на шаленій швидкості повертається. Чим її збити? На зустрічному курсі ця ракета летить із величезною масою, тобто навіть якщо зенітна ракета її дожене, то що вона зробить? Вона стріляє маленькими елементами, вони навіть не зсунуть ту масу, яка падає зі швидкістю 4-5 тис. км/год, – пояснив Ігнат.

За його словами, ситуацію могли б змінити американські зенітні ракетні комплекси Patriot та франко-італійські комплекси SAMP/T. Вони справді ефективні проти балістичних ракет. Водночас Ігнат висловив сумнів, що західні партнери нададуть Києву стільки систем Patriot, щоб можна було закрити всю територію України.

– Ви не будете мати стільки Patriot, скільки вони (російські окупанти, – Ред.) можуть мати цих ракет… Ми можемо лише окремі напрямки Patriot закривати, окремі об’єкти, – зазначив Ігнат.

До слова, нещодавня дискусія щодо надання Україні Patriot завершилася не на користь нашої держави через позицію Німеччини. Із пропозицією передати комплекси виступила Польща, однак у Берліні на це не пристали. Як повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак, після дискусій із Німеччиною Варшава відмовилася від ідеї щодо Patriot, хоча їх розгортання в західних регіонах України “посилило б безпеку поляків та українців”.

Юрій Ігнат у коментарі Фактам ICTV наголосив, що найбільш ефективним методом боротьби з балістичними ракетами є їх знищення на місцях запуску.

– Знищення балістики ефективне на місцях, де її запускають. Знищити самі установки на території, звідки їх запускають. Оце найефективніший метод боротьби з балістикою, – розповів він.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко підтвердив у коментарі Фактам ICTV, що будь-які балістичні ракети – чи то іранські, чи то російські, дуже складні для перехоплення. Вони створюють велике навантаження на протиповітряну оборону.

За словами експерта, щоб ефективно знищувати такі цілі, як балістичні ракети, потрібно створювати ешелоновану систему ППО, до якої увійдуть комплекси західного виробництва.

– Якщо казати про можливості нашої ППО перехоплювати балістичні об’єкти, порівняно з крилатими ракетами вони не настільки ефективні. Але створення повноцінної ешелонованої ППО з елементами комплексів іноземного походження може підвищити цю ефективність, – заявив Коваленко.

Він уточнив, що найбільш ефективні в цій ситуації франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T. Вони орієнтовані саме на знищення балістичних ракет. Такий комплекс має відстань знищення об’єктів у 100 км та більше.

– Він має доволі велику висоту, залежно від ракети, яку використовують. Передусім це ракета Aster 30. І вони можуть перехоплювати балістичні об’єкти на дуже великій швидкості та на дуже низьких висотах. Наприклад, вони встановили такий рекорд, як перехоплення ракети на висоті 5 м при швидкості 3,5 Махи. Тобто це фактично більше ніж 3 000 м/с. Загалом у цього комплексу швидкість ракет – майже 4,5 Махи. Тобто він на сьогодні належить до одних із найбільш ефективних, які можуть протидіяти балістичним ракетам, – пояснив Коваленко.

Він нагадав, що керівництво України вже відправило запит Франції та Італії щодо надання нам цих комплексів. Проте наразі невідомо, якою буде відповідь.

– Якби їх нам надали, то в деякому сенсі вони були б за певними позиціями навіть вигідніші у використанні, аніж ЗРК Patriot, – додав експерт.

Коментуючи ефективність NASAMS та IRIS-T проти балістичних ракет, Коваленко заявив, що будь-який зенітно-ракетний комплекс здатен їх збивати. Проте ефективність буде не настільки висока, як під час знищення крилатих ракет.

А військовий експерт Олег Жданов повідомив у коментарі Фактам ICTV, що з балістичними ракетами в принципі можуть боротися і комплекси типу NASAMS та IRIS-T, які отримує Україна. Все залежить від їх кількості.

– Проблема полягає в щільності нашої протиракетної оборони, що визначається кількістю таких комплексів, які отримає Україна на момент появи цих ракет у РФ, – заявив Жданов.

Ізраїльські ракети та для чого вони потрібні Україні

На тлі переговорів між Москвою та Тегераном з приводу балістичних ракет із заявою виступив Ізраїль. Ця країна досі утримувалася від надання Україні військової допомоги.

Однак наприкінці листопада радник із національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму у Бахрейні наголосив, що його держава може передати Україні “високоточні балістичні ракети” в разі поставки Іраном подібних ракет власного виробництва Росії.

ЗМІ припускали, що може йтися про оперативно-тактичний ракетний комплекс LORA з одноступеневою твердопаливною балістичною ракетою. Він може знищувати цілі на відстані до 400 км, а розмір бойової частини ракети становить 570 кг.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив Фактам ICTV, що такі ракети дійсно потрібні Україні, оскільки тоді ЗСУ змогли б руйнувати логістику армії РФ у глибокому тилу.

– Нам потрібні оперативно-тактичні ракети з дальністю хоча б до 300 км, ліпше було б до 500 км. Ми б могли тоді руйнувати логістику російської армії на такій відстані. Припустімо, якщо б у нас були ОТРК на 300 км, ті ж ATACMS, то ми б на кордоні України та РФ рознесли б усі шляхопроводи: і залізничні, і автомобільні. І для Росії була б велика проблема постачання для армії, – розповів експерт.

Жданов додав, що подібні ракети відіграли б ключову роль у звільненні територій України та в рази б полегшили завдання для ЗСУ.

Таку саму думку висловив і військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, ізраїльські ракети могли б стати альтернативою американським ATACMS.

– Ми б їх могли використовувати передусім для нанесення ударів по глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях. Тобто це втричі більша відстань знищення об’єктів, аніж на сьогодні у M142 HIMARS. Я так розумію, що ми найближчим часом все ж таки ATACMS не отримуємо. Тому це могла б бути альтернатива, – повідомив Коваленко.

Як відомо, нещодавно ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить вироблені в Ізраїлі компоненти.

Джерело: Defense Express