Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Netflix опублікував трейлер шоу Леттермана із Володимиром Зеленським

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 8 грудня, стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер спецвипуску шоу Девіда Леттермана під назвою Мій наступний гість не потребує представлення із українським президентом Володимиром Зеленським.

На кадрах можна побачити, як Леттерман прибував до Києва на поїзді й спускався до метрополітену. Крім того, там показані перші секунди інтерв’ю із Зеленським.

Зараз дивляться

Спецвипуск шоу записували на станції метро Майдан Незалежності, що закрита для пасажирів з початку повномасштабної війни.

У Netflix зазначають, що прем’єра шоу відбудеться 12 грудня.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський став людиною року за версіями журналу Time та газети Financial Times.

Читайте
Зеленський — людина року за версією журналу Time

Джерело: Netflix
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка