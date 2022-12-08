Грудень, 08 в 13:56

У четвер, 8 грудня, стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер спецвипуску шоу Девіда Леттермана під назвою Мій наступний гість не потребує представлення із українським президентом Володимиром Зеленським.

На кадрах можна побачити, як Леттерман прибував до Києва на поїзді й спускався до метрополітену. Крім того, там показані перші секунди інтерв’ю із Зеленським.

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Спецвипуск шоу записували на станції метро Майдан Незалежності, що закрита для пасажирів з початку повномасштабної війни.

У Netflix зазначають, що прем’єра шоу відбудеться 12 грудня.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський став людиною року за версіями журналу Time та газети Financial Times.