Грудень, 08 в 23:57

На лівому березі Києва покращується ситуація з електропостачанням.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

– Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії, – написав він.

Він уточнив, що під словом “колеги” він має на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується енергетичної галузі. За словами Коваленка, усі працюють максимально злагоджено та на результат.

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– Попереду потепління. Це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно, – написав він.

Нагадаємо, після ракетних ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі 5 грудня у низці областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Напередодні Сергій Коваленко казав, що мешканці лівого берега української столиці забезпечені електроенергією лише 30% від потреб через ремонт одного із комунальних об’єктів генерації.

Водночас в енергокомпанії ДТЕК вважають, що дефіцит електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України через атаки РФ, протримається до весни, тому взимку доведеться дотримуватися графіків обмеження споживання.

Джерело: Sergey Kovalenko