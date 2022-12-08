Рух військового транспорту РФ в Маріуполі паралізований через ожеледицю – Андрющенко
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Через негоду та ожеледицю в тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю паралізовано рух окупаційного військового транспорту.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Нова Маріупольська забава. Танок на ковзанці у виконанні вантажівок та мікроавтобусів, – написав радник.
Він додав, що поодинокі паливозаправники окупантів усе ж намагаються прорватись через закрижаніле місто в напрямку тимчасово окупованої частини Запорізької області.
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Андрющенко розповів, що ситуація на дорогах міста наразі перебуває в стані колапсу.
– Мабуть, за це варто оголосити подяку колобарантам в Маріуполі. Таку диверсію не зміг би організувати ані спротив, ані HIMARS, – прокоментував він.