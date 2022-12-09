Грудень, 09 в 16:06

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, чому для Росії важливо якомога скоріше окупувати Бахмут.

Так, за його словами, бої та наступальна операція російських окупантів тут тривають більш ніж пів року – і це “ганьба для Росії”.

– Тому що це невеличке місто, це не Київ, Харків чи Херсон. Вони намагаються подавити його артударами і концентрують велику кількість сил та засобів. Вони намагаються обійти місто з півночі та півдня, – пояснив Коваленко.

За його словами, з цією метою агресори направляють до Бахмута 1 та 2 корпуси так званих Л/ДНР, найманців з ПВК Вагнера, Ліги, Редут, представників криміналу, що використовуються як живе м’ясо. Також туди передислокують мобілізованих, артилерію.

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Він зазначив, що Бахмут, Вугледар та Авдіївка є так званим буфером з вогневого контролю української армії вглиб тимчасово окупованої частини Донецької області. Тож росіянам необхідно окупувати ці точки, щоб спростити перекидання більшої кількості зброї залізничними шляхами, адже оснащення через Керченський міст недостатньо хороше.