Грудень, 09 в 6:10

Російські війська продовжують наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка – Донецьк. Також укріплюються у районі Сватового.

Карта бойових дій в Україні на 09.12.2022

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.

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На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється.

Зафіксовано обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник гатив по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог обстріляв 25 населених пунктів: Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 288-й день.

Джерело: ISW, Генштаб