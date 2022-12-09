Грудень, 09 в 14:57

Російські окупанти вранці 9 грудня обстріляли медичний заклад у Херсоні, унаслідок чого постраждала людина.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, постраждалого прооперували, його стан стабільний.

Унаслідок обстрілу росіян пошкоджене дитяче відділення та морг. Також у Херсоні росіяни поцілили у житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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Окрім лікарні в обласному центрі, постраждав медичний заклад і в Бериславі на Херсонщині.

У лікарню влучило три російських снаряди. Унаслідок обстрілу в медзакладі пошкоджений дах терапевтичного корпусу та вибиті вікна в багатьох корпусах.

Також окупанти поцілили в господарчу споруду лікарні. Будівля серйозно пошкоджена.

Окупанти обстріляли Херсон: пошкоджена лікарня, є поранений / 3 фотографии

За даними голови Херсонської ОВА, постраждалих серед пацієнтів та персоналу лікарні немає.

– Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цілеспрямовано бʼють по мирних людях, які не можуть дати відсіч, – прокоментував обстріли Янушевич.

За його інформацією, за минулу добу загарбники 68 разів обстріляли Херсонську область. Окупанти били по мирних населених пунктах області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів.

Янушевич повідомив, що протягом минулої доби унаслідок обстрілів російських окупантів поранень різного ступеня тяжкості зазнали вісім людей.

Нагадаємо, 4 грудня російські військові обстріляли у Херсоні човен з подружжям, яке перетинало Дніпро. Унаслідок ударів загинула 65-річна жінка. Крім цього, загарбники гатили по місту 3 грудня, унаслідок чого у Херсоні зникло світло.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА