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Факти / Україна

Путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше – Подоляк

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

В Офісі президента прокоментували нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про плани Москви напасти на України раніше 24 лютого.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк запевнив, що Росії доведеться навчитися поважати міжнародне право, хоча вона цього чи ні.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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— Путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше. Гарне нагадування всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу.

РФ доведеться навчитися поважати міжнародне право і прийняти реалії “на землі”. Вони відповідатимуть її кордонам 1991 року, – зазначив він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що можна було розпочати повномасштабну війну проти України раніше, але Росія нібито розраховувала домовитися в межах Мінська-2.

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