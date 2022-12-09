Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Скільки часу є в України між масовими ракетними обстрілами РФ: відповідь експерта

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко оцінив, скільки часу витрачає РФ на підготовку чергового масованого обстрілу України.

Можливості обстрілів зменшились 

Після того, як по російських аеродромах почали наноситись удари, РФ довелось у терміновому порядку передислоковувати свою авіацію.

Коваленко підкреслив, що це значно спрощує роботу української ППО, адже чим далі розташована авіація РФ, тим більше часу їй знадобиться на те, щоб завдати удару по Україні.

Зараз дивляться

Крім того, росіяни використовували конкретні майданчики фактично з початку повномасштабного вторгнення. Там вже налагоджені усі процеси – логістика, відправлення боєкомплекту. 

– Зараз це все зруйновано, вони повинні фактично побудувати нову систему обстрілів території України. Це дуже незручно, тож я не виключаю, що вони будуть проводити обстріли через більші часові терміни, – пояснив експерт.

На частоту обстрілів впливає багато факторів

Після кожного прольоту російські літаки проходять обслуговування, а іноді – ще й ремонтні роботи. Якщо це будуть більші відстані польоту для обстрілів, це буде більше навантаження на такий літак, що вплине на частоту та терміни ударів по Україні.

– В середньому масований обстріл України займає в них до двох тижнів. Це не тільки підготовка майданчиків, але й накопичення боєкомплекту. Для масованого обстрілу їм потрібно не менше 50 ракет – 60, 70. Накопичення цього боєкомплекту – це теж процес. Не тільки виробництво, але й зняття з консервації. Є ремонтні роботи, обслуговування, – розповів Олександр Коваленко.

Читайте
Заборонити обстріл енергооб’єктів під час воєн потрібно на міжнародному рівні – Міненерго

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка