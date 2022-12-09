Скільки часу є в України між масовими ракетними обстрілами РФ: відповідь експерта

Грудень, 09 в 15:45

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко оцінив, скільки часу витрачає РФ на підготовку чергового масованого обстрілу України.

Можливості обстрілів зменшились

Після того, як по російських аеродромах почали наноситись удари, РФ довелось у терміновому порядку передислоковувати свою авіацію.

Коваленко підкреслив, що це значно спрощує роботу української ППО, адже чим далі розташована авіація РФ, тим більше часу їй знадобиться на те, щоб завдати удару по Україні.

Зараз дивляться

Крім того, росіяни використовували конкретні майданчики фактично з початку повномасштабного вторгнення. Там вже налагоджені усі процеси – логістика, відправлення боєкомплекту.

– Зараз це все зруйновано, вони повинні фактично побудувати нову систему обстрілів території України. Це дуже незручно, тож я не виключаю, що вони будуть проводити обстріли через більші часові терміни, – пояснив експерт.

На частоту обстрілів впливає багато факторів

Після кожного прольоту російські літаки проходять обслуговування, а іноді – ще й ремонтні роботи. Якщо це будуть більші відстані польоту для обстрілів, це буде більше навантаження на такий літак, що вплине на частоту та терміни ударів по Україні.