Грудень, 09 в 18:08

Словаччина за запитом російської влади затримала військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубриліна, який є громадянином РФ.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, наразі українські дипломати намагаються йому допомогти.

Українське посольство у Братиславі займається захистом інтересів Зубриліна, якого словацькі правоохоронці затримали 14 жовтня на вимогу Росії.

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– Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим, – розказав Олег Ніколенко.

За словами речника українського зовнішньополітичного відомства, наразі українські дипломати надають Зубриліну сприяння через його дружину, яка є громадянкою України. Дипломати регулярно підтримують із нею контакт.

Ніколенко розповів, що востаннє подружжя спілкувалось 6 грудня. Українські консули пропонували жінці підтримку, щоб вона могла приїхати до Словаччини та зустрітися з чоловіком.

Українська сторона зараз підтримує взаємодію із правоохоронними органами Словаччини в контексті підготовки до розгляду запиту РФ в суді.

Речник українського МЗС додав, що наразі затриманий Зубрилін має адвоката, а умови його утримання прийнятні.

Ніколенко наголосив, що Міністерство закордонних справ тримає справу українського військовослужбовця на особливому контролі.

За даними журналіста Юрія Бутусова, росіянин має посвідку на проживання в Україні з 2015 року.

– Зі мною зв’язалась Ксенія Зубриліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, з того часу Альберт постійної проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015 року Зубрилін має посвідку на постійне проживання на території України, й має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства, – написав він.

Джерело: Юрій Бутусов