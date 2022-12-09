Українці у полоні РФ: Київ ініціював створення міжнародної місії з моніторингу

Грудень, 09 в 14:25

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час брифінгу в п’ятницю в Києві, що Україна ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов і стану українських громадян, які перебувають у російському полоні.

– Ми звернулися до омбудсменів світу, ми звернулися до міжнародних організацій, щоби вони приєдналися. А зараз – працюємо над створенням такої місії, яка справді могла б потрапляти в місця, де знаходяться наші полонені, – пояснив голова ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час міжнародної конференції UA:Права людини у темні часи закликав неурядові організації, урядовий сектор та міжнародні організації працювати єдиним правовим фронтом для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти українців.

Він зазначив, що злочини РФ проти України – безпрецедентні з часів Другої світової війни.