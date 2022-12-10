Диякон УПЦ МП репостив пропагандистів Вконтакте – СБУ

Грудень, 10 в 14:59

Служба безпеки України викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП, який публічно агітував за приєднання регіону до РФ.

Підривну діяльність ворожий поплічник розгорнув у забороненій соціальній мережі Вконтакте, активувавши заради цього профіль.

Там фігурант репостив заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового референдуму.

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Деструктивний контент диякон поширював із пропагандистських спільнот російської соцмережі, зокрема із Русской весны.

Коментуючи російські публікації, клірик агітував людей приходити на “виборчі дільниці” й “голосувати” на користь країни-агресора.

У своїх дописах він заперечував існування українського народу, його мови, культури.

Також фігурант ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Підривну діяльність диякона вдалось підтвердити завдяки ініційованій СБУ незалежній експертизі опублікованих матеріалів.

Згодом докази злочинів клірика правоохоронці виявили в комп’ютерній техніці під час обшуків у нього вдома.

Диякону вже повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників, а також за розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Нині триває досудове розслідування, а також вирішується питання щодо обрання диякону міри запобіжного заходу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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