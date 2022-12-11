Грудень, 10 в 22:37

Марокко, за рекомендацією США, передасть Україні запчастини для танків Т-72.

Як пише Le Journal de l’Afrique, Марокканське Королівство дедалі частіше займає позицію в конфлікті між Україною та РФ.

Видання вказує, що у квітні 2022 року Сполучені Штати шукали для України танки Т-72.

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Тоді Вашингтон вів переговори зі своїми союзниками по НАТО про постачання Т-72 в Україну після того, як президент Володимир Зелінський попросив їх для зміцнення оборони Донбасу. Через кілька днів стало відомо, що Польща поставляє Києву 200 подібних танків.

На додачу до танків, Париж також долучився до поставок і передав ЗСУ САУ Caesar і протитанкові ракети Milan. Операція з постачання озброєння відбувалася не напряму, а через замовлення інших країн. Гаубиці Caesar, наприклад, були взяті із замовлення, зробленого для Марокко.

Таким чином Вашингтон, схоже, приєднався до подібної схеми залучення третіх країн для передачі озброєння Києву.

За даними французької газети Africa Intelligence, дипломатія США вже поширила свої операції з передачі зброї в Україну на Африку.

– В обстановці найсуворішої секретності їй вдалося переконати Рабат (столиця Марокко, – Ред.) поставити Києву запасні частини бронемашин Т-72, – стверджує газета.

Від нейтралітету до позиції

Le Journal de l’Afrique вказує, що Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків Т-72Б/БК, придбаних у 1999-2001 роках у Білорусі. У липні 2015 року українська державна компанія Укроборонпром запросила у Марокко запчастини для танків Т-72. Таким чином, пише видання, Київ звик працювати з Рабатом з цього питання.

Але американське прохання до Марокко фактично ставить Королівство на бік України. Хоча раніше, під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН на початку березня щодо резолюції “Засудження російської агресії в Україні”, Марокко утрималося від голосування, вважаючи за краще обстоювати нейтралітет, ніж зайняти будь-яку позицію. Аналогічні результати голосування від Марокко були і пізніше, щоб не займати опозицію щодо Росії.

Після комюніке, в якому нагадувалося, що Марокко виступає за “повагу до територіальної цілісності, суверенітету і національної єдності всіх країн-членів ООН”, королівство взяло участь у зустрічі з 40 союзниками США, членами НАТО і кількома запрошеними країнами в Німеччині, більш відомої під назвою Рамштайн, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні.

Узгодження з американською позицією, таким чином, вилилося в угоду про постачання Україні частин танка Т-72.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський відкликав із Марокко українського посла через провал у дипломатії, оскільки ті не змогли домовитися ні про санкції, ні про постачання зброї в Україну. Через півроку, 19 жовтня, президент призначив Сергія Саєнка послом України в Королівстві Марокко.