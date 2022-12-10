Нікого питати не будемо: Данілов про відповідь на ракетні удари РФ

Грудень, 10 в 19:55

Україна сама вирішуватиме, як відповідати Росії на її масовані ракетні удари.

Про це в ефірі телеканалу НТА заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Данілов сказав, що Україна не може не відповісти, коли ворог постійно атакує. Також він запевнив, що Сили оборони робитимуть усе можливе, щоб захистити свої території від ворога.

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