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Факти / Україна

Нікого питати не будемо: Данілов про відповідь на ракетні удари РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Україна сама вирішуватиме, як відповідати Росії на її масовані ракетні удари.

Про це в ефірі телеканалу НТА заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Данілов сказав, що Україна не може не відповісти, коли ворог постійно атакує. Також він запевнив, що Сили оборони робитимуть усе можливе, щоб захистити свої території від ворога.

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– Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком, – каже він.

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