Грудень, 10 в 0:57

Росія ввечері 9 грудня обстріляла Великописарівську громаду Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Сьогодні (9 грудня, – Ред.) близько 21-ї години росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури, – повідомив він.

Дмитро Живицький обіцяв повідомити подробиці російського обстрілу пізніше.

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Нагадаємо, 22 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії три громади Сумської області. Тоді, зокрема, було зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії в Путивльській громаді.

Фото: Дмитро Живицький

Джерело: Дмитро Живицький