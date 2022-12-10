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Факти / Україна

Зруйнували цивільну інфраструктуру: Росія знов атакувала громади Сумщини

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зруйнували цивільну інфраструктуру: Росія знов атакувала громади Сумщини

Росія ввечері 9 грудня обстріляла Великописарівську громаду Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Сьогодні (9 грудня, – Ред.) близько 21-ї години росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури, – повідомив він.

Дмитро Живицький обіцяв повідомити подробиці російського обстрілу пізніше.

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Нагадаємо, 22 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії три громади Сумської області. Тоді, зокрема, було зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії в Путивльській громаді.

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Фото: Дмитро Живицький

Джерело: Дмитро Живицький

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