Грудень, 10 в 12:56

Українські Сили оборони все ближче просуваються до Сватового та Кремінної в Луганській області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

— Росіяни натягнули величезну кількість військ – це і зеки, і новомобілізовані. Дуже багато техніки підвезено. Достатньо дивний план, але вони намагаються зробити ударне угрупування, щоб, можливо, зробити контрнаступ на Куп’янськ. Наше військове командування все бачить і завчасно реагує.

Гайдай додав, що складна ситуація у Білогорівці, але цей населений пункт наш.

Зараз дивляться

— Інша ситуація з боку Білогорівки. Там постійні атаки та обстріли – ЗСУ та Нацгвардія тримають міцно оборону, не дають прорватися та не дають зробити в Білогорівці знову такий проміжковий наступальний плацдарм для російський окупаційних військ.

Він також розповів, що рашисти без упину гатять по звільнених селах Луганщини. Люди поступово покидають Макіївку, там залишається 15 осіб. Інша ситуація у Невському, де, попри обстріли, люди повертаються, зараз там 148 людей. В Новолюбівці – 20.