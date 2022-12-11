Грудень, 11 в 21:52

У неділю, 11 грудня, Львів накрила негода. Через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок у місті впало 119 дерев.

Про це повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, через падіння, в основному, гілок дерев, пошкоджено 10 машин.

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– Також маємо 32 пориви на мережах ЛКП Львівсвітло. Ці пориви пов’язані з падінням дерев, – зазначила Маруняк.

Маруняк зазначила, що роботи з ліквідації поривів на електромережі можуть проводити лише після того, як розріжуть і заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП Львівсвітло працюватимуть доти, доки не ліквідують всі пошкодження

Трамваї і тролейбуси у Львові на лінії не виходять, бо контактну мережу чистять від обледеніння.

Фото: Львівська міська рада