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Факти / Україна

Дев’ятий пакет допомоги від Швеції включатиме системи ППО та амуніцію для військових

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дев’ятий пакет допомоги від Швеції включатиме системи ППО та амуніцію для військових

Швеція у дев’ятому пакеті допомоги надасть Україні системи протиповітряної оборони та амуніцію для військових.

Про це у неділю, 11 грудня, на брифінгу повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, уряд Швеції затвердив дев’ятий пакет підтримки України, який на 50% більший за попередній.

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– Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії. В цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектуючі для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових,  – сказав міністр оборони Швеції.

Йонсон зазначив, що Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у “нашу загальну безпеку”, оскільки Росія постійно порушує права людей, зокрема, атакуючи цивільні об’єкти – лікарні, університети, школи.

Йонсон додав, що сьогодні побачив наслідки цих атак у Миколаєві, який відвідав разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

– З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи та для нас буде дуже важливим завданням захищати інтереси України, – наголосив Йонсон.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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