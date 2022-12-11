Грудень, 11 в 20:13

В енергосистемі Україні зберігається значний дефіцит після масованих ракетних ударів РФ. В різних областях діють як аварійні, так і стабілізаційні відключення світла.

Енергетики невпинно працюють, щоб ліквідувати пошкодження енергосистеми, а українців закликають максимально економити споживання електроенергії.

Де та коли не буде світла 12 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київ

У столиці продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень світла, які нещодавно запровадила енергокомпанія ДТЕК Київські електромережі.

Наразі вимкнення працюють у тестовому режимі. Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням. Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Харківська область

На Харківщині щодня з 7:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень світла. Тривалість вимкнення – 3 години.

Графік складається з 12 черг, початок кожної з черг змінюється щотижня. Щоб дізнатись графік на сайті Харківобленерго, треба:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

Львів’яни розподілені по трьох групах, яким у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Загалом електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

На Вінниччині діють графіки планових відключень між трьома чергами.

Подивитись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої черги в межах планових відключень можна за цим посиланням.

Дізнатись, коли саме буде знеструмлена відповідна черга у Вінницькій області можна за цим посиланням.

Чернігівська область

На Чернігівщині дотримуються графіків “три через шість”. Наразі в області не вистачає доведених лімітів споживання електроенергії, тому неможливо запровадити графік “чотири через чотири”, який діяв раніше.

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, дивіться за цим посиланням.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго повідомило, що у зв’язку зі змінами величин генерації електроенергії та споживання прогнозовані години відключення змінюються щодня.

Актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення з переліком адрес можна подивитись за цим посиланням.

Полтавська область

12 грудня Полтаваобленерого планує вимикати світло по одній черзі згідно графіку погодинного відключення. Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Ознайомитися з графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас про приналежність адреси до тієї чи іншої черги можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

На Хмельниччині діють стабілізаційні погодинні відключення світла.

Графіки враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Щоб дізнатись свою адресу в графіку погодинних відключень світла – перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго продовжують працювати графіки планових вимкнень світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Кожна з груп має свій час, коли їхня адреса буде знеструмлена.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

В області діють графіки планових відключень світла.

Водночас Кіровоградобленерго попереджає, що в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, оскільки в енергосистемі області не вистачає доведених потужностей.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

У регіоні діють графіки відключення світла для трьох черг споживачів. У зв’язку з перевищенням доведеного ліміту потужностей на область додатково можуть бути застосовані графіки аварійних знеструмлень.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго продовжують дотримуватися “жовтого” графіка стабілізаційних відключень світла, який передбачає для споживачів електроенергії три години зі світлом через три години без світла.

Згідно з актуальною інформацією на сайті, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві 12 грудня, згідно з графіком погодинних відключень, електроенергію для споживачів усіх трьох черг вимикатимуть на 40 хвилин довше. Час відключень складатиме дві години 40 хвилин.

Окрім цього, можливі застосування стабілізаційних та аварійних відключень, повідомили в обленерго. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Інші регіони

Через значні пошкодження енергосистеми в Одеській та Дніпропетровській областях діють екстрені відключення світла.

У частині Херсонської області – лише аварійні через недостатній рівень потужності постачання електроенергії.

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська, Івано-Франківська та Чернівецька теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 12 грудня.

Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Прикарпаттяобленерго та Чернівціобленерго.