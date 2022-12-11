Грудень, 11 в 18:50

Міжнародна федерація журналістів повідомила, що за 2022 рік при виконанні своїх обов’язків всього загинуло 67 журналістів. 12 з них – під час освітлення війни Росії проти України.

Про це йдеться у звіті федерації, опублікованому на її офіційному сайті.

За даними МФЖ, сплеск смертей журналістів зафіксовано на тлі війни в Україні, активності злочинних угруповань у Мексиці та хаосу на Гаїті.

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Якщо порівнювати з 2021 роком, то кількість загиблих журналістів зросла на 20 людей.

У федерації зазначили, що цього року найнебезпечнішою для журналістів стала Україна – тут під час висвітлення було вбито більше працівників ЗМІ, ніж у будь-якій іншій країні в 2022.

Як уточнюється, більшість загиблих – українці, але серед них є й представники інших національностей. Наприклад – американський режисер-документаліст Брент Рено, або оператор Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закжевський.

Багато хто загинув у перші тижні повномасштабного вторгнення. Організація Репортери без кордонів наголошує, що з перших днів війни місцеві та іноземні журналісти зазнають поранень і гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань.

В організації підкреслили, що зафіксували 29 нападів на журналістів під час російської агресії.

– Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали метою російської армії, – повідомили в Міжнародній федерації.

Так, український Інститут масової інформації задокументував 155 злочинів РФ проти представників медіа тільки у березні цього року. Це вбивства, погрози, викрадення, обстріли та поранення, переслідування, захоплення телевеж і редакцій, відключення від ефіру, хакерські атаки й блокувань доступу до сайту.

– Різке збільшення кількості вбивств журналістів та інших працівників ЗМІ викликає серйозне занепокоєння і є ще одним тривожним сигналом для урядів по всьому світу, – сказав генеральний секретар МФЖ Ентоні Белланжер, закликавши “вжити заходів для захисту журналістики – одного з ключових стовпів демократії”.

Він попередив, що бездіяльність лише спонукає до подальших дій тих, хто прагне придушувати вільне поширення інформації.