Подоляк пояснив, в чому полягає шлях до завершення війни в Україні
Для завершення війни в Україні та відновлення глобальної безпеки потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора.
Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголосив на тому, що не потрібно боятися постпутинського майбутнього.
– Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині Росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки, – зазначив він.
Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022
Раніше Подоляк заявив, що світ має реагувати на військову співпрацю Ірану та Росії, оскільки це стосується не лише України.
Днями ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у США, що Росія зробила нове замовлення у Ірану на кількасот ракет та дронів.
Водночас поки невідомо, чи ця зброя вже відвантажена для відправлення.