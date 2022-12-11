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Факти / Україна

Подоляк пояснив, в чому полягає шлях до завершення війни в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Для завершення війни в Україні та відновлення глобальної безпеки потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив на тому, що не потрібно боятися постпутинського майбутнього.

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– Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині Росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки, – зазначив він.

Раніше Подоляк заявив, що світ має реагувати на військову співпрацю Ірану та Росії, оскільки це стосується не лише України.

Днями ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у США, що Росія зробила нове замовлення у Ірану на кількасот ракет та дронів.

Водночас поки невідомо, чи ця зброя вже відвантажена для відправлення.

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