Грудень, 11 в 21:27

Для завершення війни в Україні та відновлення глобальної безпеки потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив на тому, що не потрібно боятися постпутинського майбутнього.

Зараз дивляться

– Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині Росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки, – зазначив він.

Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022

Раніше Подоляк заявив, що світ має реагувати на військову співпрацю Ірану та Росії, оскільки це стосується не лише України.

Днями ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у США, що Росія зробила нове замовлення у Ірану на кількасот ракет та дронів.

Водночас поки невідомо, чи ця зброя вже відвантажена для відправлення.