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Факти / Україна

Хочу на море і пива: Зеленський розповів про плани після перемоги України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський точно залишиться на посаді президента до перемоги України у війні з Росією. А про подальше майбутнє глава держави поки не думає.

Про це він заявив у спецвипуску шоу Netflix Мій наступний гість не потребує представлення  з Девідом Леттерманом.

– До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу, – сказав Зеленський.

Крім цього Зеленський вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін помре, війна РФ проти України закінчиться.

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Він пов’язує це з тим, що інституції країни-окупанта перестануть працювати.

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