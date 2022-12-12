Росія завдала удару по житлових будинках Херсону: є загиблі та поранені
Російські війська завдали удару по житловому сектору у Херсоні. Внаслідок обстрілу 7 осіб постраждали, 2 з них – загинули.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
– Ворог атакував мікрорайон ХБК. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома, – написав він у Telegram.
Про пошкодження будинку та лінії електропостачання зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
На місці працюють рятувальні служби.
Зі свого боку, в Офісі генпрокурора проінформували, що, за попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
Нагадаємо, що сьогодні зранку та вдень у соцмережах писали про вибухи у Херсоні.
До речі, вчора, 11 грудня, був рівно місяць, як ЗСУ офіційно зайшли до Херсону.
Два тижні тому, 26 листопада, до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію.
Фото: Кирило Тимошенко