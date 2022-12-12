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Факти / Україна

Росія завдала удару по житлових будинках Херсону: є загиблі та поранені

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія завдала удару по житлових будинках Херсону: є загиблі та поранені

Російські війська завдали удару по житловому сектору у Херсоні. Внаслідок обстрілу 7 осіб постраждали, 2 з них – загинули.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Ворог атакував мікрорайон ХБК. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома, – написав він у Telegram.

Про пошкодження будинку та лінії електропостачання зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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На місці працюють рятувальні служби.

Росія завдала удару по житлових будинках Херсону: є загиблі та поранені / 4 фотографии

Зі свого боку, в Офісі генпрокурора проінформували, що, за попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, що сьогодні зранку та вдень у соцмережах писали про вибухи у Херсоні.

До речі, вчора, 11 грудня, був рівно місяць, як ЗСУ офіційно зайшли до Херсону.

Два тижні тому, 26 листопада, до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію.

Фото: Кирило Тимошенко

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