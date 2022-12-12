Грудень, 12 в 8:54

У столиці спостерігаються значні опади та ускладнення ситуації на дорогах.

Оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків негоди в столиці повідомили у КМВА.

– Станом на 08:30 12 грудня на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки. Сніг прибирають понад 3 тисячі тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки, йдеться у повідомленні.

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Водіїв просять без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць.

Фото: Факти ICTV, Христина Величанська