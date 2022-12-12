Таке було в часи СРСР: Зеленський про те, що буде з війною після смерті Путіна
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін помре, війна РФ проти України закінчиться. Він пов’язує це з тим, що інституції країни-окупанта перестануть працювати
Таку думку Зеленський висловив у спецвипуску шоу Netflix Мій наступний гість не потребує представлення.
Він додав, що потрібно констатувати той факт, що великий відсоток росіян вірить Путіну.
– Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Струсіть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Чи не визнавати дійсність. А є люди, котрі просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться, – наголосив Зеленський.
За його словами, у разі смерті Володимира Путіна через нещасний випадок чи хворобу, війни не буде, тому що в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.
– Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Так було у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою, – сказав президент Зеленський.