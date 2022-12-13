Грудень, 13 в 14:55

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська армія вже кілька місяців голодує – особливо мобілізовані.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

– Російські війська вже місяці три на голодному пайку, особливо мобілізовані. Їм видають по 50% норми, а деяким взагалі затримують. Їм їсти нічого фізично. Наші солдати, коли захоплювали їхні позиції, побачили, що вони почали брати, наприклад, морське НЗ – консервовану картоплю, – повідомив Арестович.

За його словами, це дорогий продукт, яким годують лише екіпажі на стратегічних підводних човнах.

Зараз дивляться

– Це означає, що вони почали брати із стратегічних запасів. Дуже багато вилучають із Білорусі – починаючи від техніки, закінчуючи формою та продуктами. Російська армія просто голодує, – резюмував радник.

Нагадаємо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія хоче заморозити війну на холодний період, щоб підтягнути резерви та поповнити запаси перед новим наступом навесні 2023 року.