Армія РФ вже три місяці на голодному пайку, особливо мобілізовані – Арестович
Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська армія вже кілька місяців голодує – особливо мобілізовані.
Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.
– Російські війська вже місяці три на голодному пайку, особливо мобілізовані. Їм видають по 50% норми, а деяким взагалі затримують. Їм їсти нічого фізично. Наші солдати, коли захоплювали їхні позиції, побачили, що вони почали брати, наприклад, морське НЗ – консервовану картоплю, – повідомив Арестович.
За його словами, це дорогий продукт, яким годують лише екіпажі на стратегічних підводних човнах.
– Це означає, що вони почали брати із стратегічних запасів. Дуже багато вилучають із Білорусі – починаючи від техніки, закінчуючи формою та продуктами. Російська армія просто голодує, – резюмував радник.
Нагадаємо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія хоче заморозити війну на холодний період, щоб підтягнути резерви та поповнити запаси перед новим наступом навесні 2023 року.