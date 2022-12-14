Грудень, 13 в 22:37

Окупанти зберігають надії, що зможуть прорвати лінію оборони та просунутися вглиб України.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в Кремлі допускають повторити масштабний наступ наприкінці січня-лютого 2023 року.

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– Я думаю, що російська спроможність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого… – це те, що вони намагаються робити. І ми, звичайно, робимо усе можливе, аби не допустити цього. Я не кажу точно, що це відбувається. Але беручи до уваги мобілізацію, оголошений призов і підготовку нових призовників, пересування їхнього важкого озброєння в країні – вони, безсумнівно, зберігають надії, що будуть здатні прорвати наші лінії оборони і просунутися вглиб України, – сказав Кулеба.

Він додав, що зі свого боку робиться усе, “аби унеможливити це”, а сам очільник МЗС вірить, що їм цього не вдасться.

Дмитро Кулеба каже, що будь-яке рішення про припинення війни ґрунтуватиметься на виході окупаційних військ РФ з усієї території України в кордонах 2013 року.