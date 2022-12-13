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Королівська морська піхота брала участь у таємних операціях в Україні – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Королівська морська піхота брала участь у таємних операціях в Україні – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Королівська морська піхота брала участь у таємних операціях в Україні. Про це повідомив генерал-лейтенант Роберт Магован.

За його словами, місії були пов’язані з “високим рівнем політичного та військового ризику”, пише Times.

Як уточнюється, британський воєначальник написав статтю для спеціалізованого журналу морської піхоти Globe and Laurel, в якій розповів, що британські командос підтримували “непомітні операції” у “надзвичайно чутливій обстановці”.

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Магован описав, як 350 морських піхотинців та 45 командос вирушили на супровід дипломатів із британського посольства на початку року, коли стало зрозуміло, що російські війська зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо про те, що план наступу ЗСУ під Балаклією на Харківщині розробили спільно сили України, США та Британії на одній із європейських військових баз.

ЗМІ писали, що американські та британські військові допомагали відточувати стратегію українців.

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Джерело: The Times
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