Грудень, 13 в 15:15

Бахмут наразі є найгарячішою точкою війни на східному фронті. Окупанти намагаються змінити тактику, що може ускладнити роботу нашим захисникам.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окупанти бачили нашу тактику ведення боїв під Києвом малими групами і тепер намагаються змінити свою тактику.

Зараз дивляться

– Вони перенавчаються. В групі Вагнера, зокрема. Ці найманці, які залишилися із колишніх спецпризначенців, навчають новоприбуле поповнення. Навчають азам, тактики бою на пересічній місцевості, навчають, як використовувати погоду. Це дещо ускладнює нашу роботу, але сказати, що вони повністю перейшли на тактику, яка може переламати хід подій, я б не сказав, – наголосив Череватий.

Він зауважив, що попри зміну тактики ворогу не вдається найголовніше – прорвати нашу оборону і просуватися далі вглиб Донбасу та продовжувати окуповувати наші території.

Раніше Сергій Череватий повідомив, що окупанти мали дуже великий запас радянських боєприпасів 122-го, 152-го калібру. Проте інтенсивна війна впродовж дев’яти місяців виснажила їхні запаси.

Саме тому окупанти везуть снаряди з далеких регіонів.