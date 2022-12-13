Грудень, 13 в 18:39

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Донеччини. У вівторок, 13 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загарбники влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту.

Зараз дивляться

Інформація про постраждалих поки що не надходила, точні наслідки ще встановлюватимуть.

– Кожного дня росіяни цинічно атакують цивільних на Донеччині — діють, як справжні терористи. У небезпеці — кожен, хто досі залишається в області, — наголосив глава ОВА.

Донеччина залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Найзапекліші бої тривають на бахмутському напрямку.

За даними ОВА, всього з 24 лютого росіяни вбили 1 255 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2 736. Наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Джерело фото: скріншот з відео Павло Кириленко