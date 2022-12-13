Грудень, 13 в 19:59

Російська Федерація забезпечує своїх солдатів оснащенням радянських часів, а саме бронежилетом ЖЗЛ-74, який більше нагадує середньовічну кольчугу, ніж сучасне екіпірування.

Про знахідку українських військових на позиціях окупантів розповіли в Оперативному командуванні Південь.

В ОК Південь кажуть, що воїни 59 окрема мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка натрапили на цю цікаву знахідку при звільненні сіл Миколаївської області.

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– В одному із приватних будинків, який був захоплений російськими окупантами, з-поміж інших залишених ворогами речей, були декілька радянський бронежилетів ЖЗЛ-74. Цей бронежилет був розроблений у 1974 р. на зміну більш застарілому на той час ЖЗТ-71 М. У його основі використана так звана луската схема розміщення елементів діаметром 50 мм, товщиною у 2 мм, що розташовані у два ряди, – повідомили військові.

Серед характеристик цього “сучасного” бронежилету армії РФ передбачається надійний захист його власника від удару ножем, заточкою, шилом чи спицею.

– Серед додаткових характеристик, увага акцентується на значному послабленні від ударів каміння, сокири, лома, іншої зброї ударно-дробної дії за рахунок жорсткості всієї конструкції та її частин, – додається у повідомленні.

Українські військові передали цей зразок оснащення російських військ у відповідне місце – до колекції Національного музею історії України.

– Морально застаріла зброя та погане забезпечення ворога допомагають нашим захисникам знищити якомога більше окупантів, наближаючи довгоочікувану Перемогу, – додали в ОК Південь.

Ще навесні 2022 року на позиціях росіян можна було побачити танки Т-62, які в Росії мали пустити під утилізацію ще кілька років тому. Крім того, серед окупаційних військ неодноразово були помічені радянські шоломи та зброя часів Другої світової війни.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Оперативне командування Південь