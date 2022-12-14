Грудень, 13 в 23:30

В Україні вже налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.

– Те, що роблять наші виробники зброї, додасть клопоту цим фашистам, які вторглися на нашу землю. Я можу з приємного сказати, що ми налагодили виробництво (снарядів, – Ред.) як 152 мм, так і 122 мм калібру на наших підприємствах, – сказав він.

Секретар РНБО додав, що зараз планується випуск мін та “багатьох інших речей”, що виробляються на українських підприємствах оборонного комплексу.

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– Йдеться вже про тисячі (снарядів, – Ред.) – це вже промислові масштаби, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується повною мірою та перебуває під контролем президента Володимира Зеленського.

Міністерство оборони України ще наприкінці листопада показало перші снаряди калібру 152 мм, виготовлені державним концерном Укроборонпром.

А на початку листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм.