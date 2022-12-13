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Факти / Україна

Україна та США корегують можливості контрнаступу ЗСУ взимку – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Україна та США корегують можливості контрнаступу ЗСУ взимку – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Високопосадовці урядовців США можуть корегувати свої оцінки здібності Збройних сил України йти в контрнаступ взимку.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ узимку 2022-2023 років після того, як ґрунт замерзне і дасть змогу вести маневрову війну.

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Водночас  Резніков неодноразово заявляв, що Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів, бронетехніки, танків та бойової авіації для підтримки контрнаступу ЗСУ.

Кореспондент Голосу Америки з національної безпеки Джефф Селдін повідомив, що напередодні один з високопосадовців США заявив, що у Вашингтоні знають, що українці можуть боротися і добре боротися в зимових умовах.

Нагадаємо, що війна в Україні вже триває 293-тю добу.

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