В Україні вперше після 23 листопада запрацювали всі 9 енергоблоків АЕС – Міненерго

Грудень, 13 в 9:50

До енергосистеми України підключено ще один енергоблок АЕС, який було виведено з ладу через ракетну атаку РФ 23 листопада.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

– 13 грудня о 1:09 після поновлювального ремонту до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада внаслідок ракетних обстрілів. Наразі триває набір потужності, – повідомили у Міненерго.

Міністр Герман Галущенко зазначив, що наразі всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки.

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Нагадаємо, що на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист після масової ракетної атаки 23 листопада. Всі енергоблоки були автоматично відключені від системи.